Enrico Letta: "Sul Datagate l'Ue ha una posizione forte, servono chiarimenti"

13:21 - Su iniziativa franco-tedesca "abbiamo preso una posizione forte, unitaria" sullo scandalo Datagate "per avere informazioni nelle prossime settimane" con "un chiarimento e una cooperazione con gli Usa", affinché questi episodi non si ripetano. Lo ha detto il premier Enrico Letta al termine del vertice Ue a Bruxelles, spiegando che la posizione sarà "annessa alle conclusioni" del summit.

Una posizione, ha spiegato Letta, che non vuole "creare antagonismo" ma una richiesta di tutta l'Europa a Washington, attraverso una posizione unitaria e forte, di fare chiarezza e "cooperare" trovando una "soluzione" che consenta che questi episodi non succedano più. Perché solo nella chiarezza si "fanno le cose insieme" e sono "assolutamente fiducioso" che si chiarirà.



"Abbiamo preso questa posizione unitaria e forte, su spinta franco-tedesca alla quale ci siamo uniti, di richiesta di informazioni nelle prossime settimane, di un chiarimento e una cooperazione con gli Stati Uniti". Una posizione per "capire quello che e' successo ed evitare che possa riaccadere", ha aggiunto spiegando che da "parte europea c'è voglia di chiarezza e verità". E - ha aggiunto - sono "assolutamente fiducioso che questo porterà alla chiarezza".



Letta sottolinea comunque che la questione Datagate non "ha nessun legame, nessuna relazione" con i negoziati per l'accordo di libero scambio Ue-Usa. Un accordo "importante per l'Italia", ricorda, spiegando che le trattative "devono andare avanti".



Bonino: "L'Italia non è coinvolta" - "Dalle informazioni che abbiamo non risulta un coinvolgimento italiano": è quanto afferma il ministro degli esteri Emma Bonino rispondendo ad una domanda sulle voci secondo cui anche gli italiani sono bersaglio di intercettazioni Usa. Il ministro ha quindi confermato che il tema è stato toccato con il segretario di Stato Usa John Kerry, durante la sua visita a Roma. Kerry "riconosce il problema e ha riferito che il presidente Obama è determinato ad affrontarlo, senza tuttavia entrare in dettagli".



L'esito del vertice - Mentre l'Eurocamera medita ritorsioni, i leader faticano a trovare risposte comuni. Tutti d'accordo nel chiedere spiegazioni agli Usa, ma sono Francia e Germania a passare all'azione. Unite in un'iniziativa "aperta a tutti i Paesi interessati", cercheranno di concordare con Washington entro l'anno un "codice dello spionaggio".



All'iniziativa, a parole si uniscono tutti, compresa la Gran Bretagna che partecipa ai programmi di spionaggio americani e che ha "relazioni speciali con altri Paesi", come è costretto ad ammettere Van Rompuy. Ma Cameron può permettersi solo di annuire, non certo di firmare una dichiarazione di condanna. E anzi si impunta sull'accelerazione del pacchetto legislativo per una "protezione dati" europea.



Il "codice per lo spionaggio" dovrà servire a ricostruire la fiducia messa in crisi dalle rivelazioni al punto che "può pregiudicare la necessaria cooperazione nel campo della raccolta di informazioni". Anche perché, rileva Martin Schulz, l'intelligence Usa appare "fuori controllo". Infatti lo scandalo si allarga, e mentre emerge che sarebbero 35 i capi di stato intercettati nel mondo, dagli Stati Uniti continuano ad arrivano risposte che non spiegano, con il presidente Obama che si limita a "comprendere le preoccupazioni" e ad annunciare una revisione del sistema di raccolta dati.



A rischio la lotta al terrorismo - Lo scandalo Datagate potrebbe mettere a rischio la lotta al terrorismo. La possibilità viene ventilata nella dichiarazione congiunta in un annesso alle conclusioni del vertice Ue, nel quale si legge che "una mancanza di fiducia potrebbe pregiudicare la necessaria cooperazione nel campo della raccolta di intelligence", che è ritenuta "elemento vitale" proprio per l'antiterrorismo.



E lo scandalo si allarga ancora: spiata anche la Spagna - Lo scandalo Datagate, intanto, non si ferma: la National Security Agency americana, infatti, avrebbe intercettato anche le comunicazioni di membri del governo spagnolo. A riferirlo è il quotidiano El Pais, che cita fonti al corrente della documentazione fatta filtrare dall'ex analista Edward Snowden.