Eni: la mappa del Greenstream

14:35 - Libia, ecco Greenstream, il gasdotto più lungo del Mar Mediterraneo, operato per la maggioranza da Eni, che parte dal terminal di Mellitah, a Tripoli, fino ad arrivare a Gela, in Sicilia. Paolo Scaroni, l'amministratore delegato del cane a sei zampe, ha già fatto notare la possibilità che il gasdotto venga chiuso a causa di alcune manifestazioni che hanno bloccato il condotto, ma sottolinea come la chiusura non dovrebbe creare problematiche nel rifornimento di gas per l'Italia.