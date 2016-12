01:26 - Il partito presidenziale Upr ha vinto le elezioni in Mauritania ottenendo la maggioranza assoluta dei seggi del Parlamento. L'Unione per la Repubblica (Upr) si è aggiudicata 74 seggi su un totale di 147 all'Assemblea Nazionale, e insieme ai suoi alleati ne controlla 107, mentre l'opposizione ne ottiene 37. Alle amministrative il partito presidenziale ha vinto in 154 dei 218 comuni del Paese.