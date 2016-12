00:46 - E' allerta in El Salvador per l'eruzione del vulcano Chaparrastique. Secondo quanto scrive la Bbc online, diversi residenti della provincia di San Miguel, nell'est del Paese hanno riferito di avere sentito una forte esplosione accompagnata dall'emissione di cenere e fumo. In migliaia hanno lasciato le loro abitazioni. Secondo la Protezione civile nell'area - nota per la produzione di caffè - abitano circa 5.000 persone.