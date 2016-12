00:39 - Tra il 10 dicembre 2012 e l'8 gennaio 2013, la Nsa ha spiato 60 milioni di telefonate in Spagna. Lo scrive El Mundo nel suo numero in edicola. Il quotidiano ha stretto un accordo con il giornalista Glenn Greenwald, per i documenti di Edward Snowden, la talpa del "Datagate" che riguardano la Spagna.