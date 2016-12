Egitto,lacrimogeni contro pro-Morsi

16:25 - Sale la tensione in Egitto, dove a Il Cairo e ad Alessandria i manifestanti pro-Morsi scesi in piazza sono stati dispersi dalla polizia, che ha lanciato gas lacrimogeni contro la folla. Varie deflagrazioni sono state avvertite nei dintorni di Rafah: nel Sinai un blindato è esploso, ferendo sei soldati, e altri scoppi sono stati causati dai militari egiziani, per le operazioni di demolizione dei tunnel che portano verso la Striscia di Gaza.