06:42 - L'Egitto ha chiuso la frontiera di Salloum con la Libia dopo il sequestro di 20 lavoratori egiziani nella città libica di Ajdabiya da parte di uomini armati che chiedono la liberazione di alcuni prigionieri libici detenuti in Egitto. Secondo i media sarebbero più di 70 i camionisti rapiti in diverse occasioni dalla milizia, che ha minacciato di ucciderli o di rapirne altri qualora il governo egiziano non rilasci i detenuti.