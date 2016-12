Edward Snowden: "Io ho già vinto, la mia missione è compiuta"

07:25 - Edward Snowden è soddisfatto del terremoto che ha causato con le sue rivelazioni sulla sorveglianza elettronica della Nsa: "Per me, in termini di soddisfazione personale, la missione è già compiuta", ha detto in una lunga intervista al "Washington Post". "Io non volevo cambiare la società - ha continuato - ma volevo dare la possibilità alla società di decidere se cambiare se stessa".

Edward Snowden ritiene dunque di aver vinto. E' soddisfatto del terremoto che ha causato con le sue rivelazioni sul programma di massiccia sorveglianza elettronica realizzato dalla National Security Agency. "Io ho già vinto. Da quando i giornalisti sono stati in grado di scrivere, tutto ciò che ho tentato di fare si è concretizzato" ha affermato la cosiddetta talpa del Datagate nell'intervista, la prima da quando ad agosto ha ottenuto asilo temporaneo in Russia.



Dopo aver distillato per mesi le sue rivelazioni e i segreti più custoditi degli 007 Usa, parlando a Mosca con Barton Gellman del "Post" delle accuse di tradimento che gli sono state rivolte, Snowden ha affermato che ''il giuramento di fedeltà non è un giuramento di segretezza, perché è un giuramento alla Costituzione. E' un giuramento che ho mantenuto, e che Keith Alexander e James Clapper no", ha aggiunto, riferendosi al direttore della National Security Agency e al direttore della National Intelligence.



Snowden ha voluto sottolineare come la sua sia stata un'azione meritoria e portata avanti per spirito di patria. "Io non sto cercando di demolire la Nsa - ha puntualizzato -, io sto lavorando per migliorarla... Sto ancora oggi lavorando per la Nsa. Loro sono gli unici che non se ne sono accorti".



Per quanto riguarda il suo futuro non ha detto nulla particolare. Però, secondo alcune informazioni di stampa, alcuni funzionari governativi hanno affermato che Snowden ha fatto in modo che se venisse arrestato o se morisse in circostanze "sospette", tutti i documenti segreti di cui è in possesso verrebbero automaticamente diffusi. Un'ipotesi che il "Washington Post" definisce improbabile, visto che a questo punto chi aspirasse a conoscere tutti i suoi segreti potrebbe davvero volerlo morto e lui non è cosi' sciocco da non rendersene conto. Snowden nell'intervista si è limitato a fare una espressione enigmatica del volto senza commentare ma in un secondo momento ha inviato una e-mail al giornale affermando che sarebbe una cosa da "suicidio" che "non ha senso".