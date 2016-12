08:17 - Due forti esplosioni sono state udite in aree imprecisate nella zona occidentale di Kabul. Un portavoce del ministero dell'Interno afghano ha spiegato che non risulta esserci stato alcun attentato, ma che potrebbe trattarsi di "scoppi controllati" realizzati da artificieri delle forze di sicurezza nazionale, per "distruggere materiale esplosivo sequestrato agli insorti".