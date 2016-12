Deputato tedesco: Snowden pronto a testimoniare sulla Merkel spiata

01:57 - Un deputato tedesco, Hans-Christian Stroebele, dei Verdi, ha incontrato la talpa del Datagate, Edward Snowden, a Mosca. Da lui ha ricevuto una lettera indirizzata al governo e alla procura federale di Berlino. Stroebele svelerà venerdì i dettagli dell'incontro. Possibili rivelazioni sull'intercettazione del cellulare della cancelliera Angela Merkel da parte dell'Nsa.

Stroebele ha detto che secondo lui Snowden è intenzionato ad aiutare gli investigatori tedeschi su questa vicenda. "Ha fatto capire chiaramente - ha detto alla tv Stroebele - che lui sa molte cose e che finché la National Security Agency bloccherà le indagini, lui è pronto a venire in Germania per fornire la sua testimonianza, anche se bisogna verificarne le condizioni", essendo Snowden ricercato negli Stati Uniti e non solo



Stroebele, 74 anni, che fa parte della commissione del Bundestag per i servizi di intelligence, ha anche twittato una sua foto accanto all'ex agente della Cia e Nsa in occasione del loro incontro moscovita. Il 18 novembre il parlamento tedesco si riunirà per discutere delle intercettazioni e i Verdi e la sinistra della Linke chiedono che si indaghi a fondo, anche ascoltando la testimonianza di Snowden.



Snowden avrebbe trovato lavoro presso uno dei principali siti russi.