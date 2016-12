22:13 - Il presidente Barack Obama ha parlato al telefono con la leader democratica alla Camera Nancy Pelosi e, insieme, hanno rimarcato che è necessario un aumento del tetto del debito Usa "chiaro", così come è necessario che la Camera approvi una risoluzione per mettere fine allo shutdown del governo. Obama e Pelosi, ha aggiunto la Casa Bianca in una nota, intendono "negoziare una soluzione più a lungo termine per il budget".