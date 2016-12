01:11 - In America ancora nessuna svolta sullo shutdown. "Al momento siamo lontani da un accordo" sull'innalzamento del tetto del debito, ha riferito il portavoce della Casa Bianca che si era detto fiducioso sui progressi al Senato. Situazione smentita dal il leader dei democratici in Senato, Harry Reid: "Non c'è accordo". Per evitare il default, il Congresso deve votare l'innalzamento entro il 17 ottobre.

"Come ci dicono gli analisti, l'economia americana sta già pagando un prezzo per il mancato accordo su debito e shutdown". Il portavoce della Casa Bianca esorta così il Congresso ad agire subito e risolvere questi due delicati problemi. "Dovremo farla finita col subire altre ferite che il Congresso si autoinfligge e infligge al Paese".



Stallo anche in Senato - A complicare la situazione in Senato, dove le cose sembravano progredire positivamente, sarebbe stato l'allontanamento dall'intesa del leader dei repubblicani, Mitch McConnel. Lo ha spiegato il leader dei democratici in Senato, Harry Reid, ai senatori democratici. Le trattative, ha riferito il senatore democratico Chris Coons, sono al momento concluse.



Obama fiducioso - Non c'è dubbio che il presidente rimarrà in contatto con tutti i leader parlamentari, con spirito bipartisan, per cercare di andare oltre questo punto, per il bene del Paese. Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca a chi gli chiedeva se Obama avrà un ruolo attivo in queste ultime ore di trattativa su debito e shutdown. Il presidente americano, in un'intervista televisiva, si è detto fiducioso sul fatto che lo stallo sull'innalzamento del tetto del debito sarà superato. "Ma non è rimasto molto tempo", ha aggiunto.



La proposta Boehner-Tea party non ha i voti - E' fallita la proposta avanzata dai deputati repubblicani su come risolvere lo shutdown e il tetto del debito. Lo Speaker John Boehner avrebbe stabilito di prendere tempo, evitando di mettere ai voti la sua proposta, perché ha verificato di non avere abbastanza voti per farla passare. Ciò vuol dire che sarebbero tanti i deputati repubblicani non disponibili a votare una norma che fa felici gli esponenti del Tea Party, ma rischia di portare il Paese al default.



L'avvertimento di Fitch: "Rating a rischio" - Fitch potrebbe tagliare il rating degli Stati Uniti. Lo comunica l'agenzia in una nota. La decisione è legata al fatto che le autorità americane "non hanno aumentato in modo tempestivo il tetto del debito". "Anche se Fitch continua a ritenere che il tetto del debito sara' aumentato a breve, la situazione politica e la minore flessibilità finanziaria potrebbero aumentare il rischio di un default".