Debito Usa, tregua dei repubblicaniObama: ok ma non paghiamo riscatti

19:12 - Dopo i timori per lo shutdown, Barack Obama ha detto di essere pronto a esaminare la proposta sul tetto del debito presentata dai deputati repubblicani. Gli esponenti dell'ala conservatrice del Congresso hanno formalizzato alla Casa Bianca la richiesta di alzare il tetto in modo temporaneo, per sole sei settimane.

"Dopo la nostra offerta di accordo sul debito ci aspettiamo che il presidente Obama avvii un negoziato sui temi fiscali". Lo ha detto lo Speaker repubblicano John Boehner presentando la proposta di innalzare il tetto del debito per sei settimane in modo da prendere tempo rispetto alla scadenza del 17 ottobre.



Obama: "Bene proposta ma no a ricatti" - "Obama è felice della proposta della Camera, c'è il riconoscimento che il default non è un'opzione. Si tratta di un segnale incoraggiante". E' il primo commento della Casa Bianca alla proposta dei repubblicani sul tetto del debito. "Tuttavia - ha aggiunto il portavoce - non pagheremo alcun riscatto".



Democratici: "Interrompere subito shutdown" - La maggioranza democratica al Senato esprime forti dubbi sulla proposta avanzata da John Boehner sulla proroga di 6 settimane per la scadenza del debito. Harry Reid, capogruppo dell'asinello, ha chiarito che è pronto a votare quest'idea a patto che prima la Camera voti la riapertura dello Stato Federale, ponendo fine allo shutdown.



Draghi: "Stallo Usa è pericolo mondiale" - Se lo stallo in America prosegue per settimane o mesi può danneggiare l'economia Usa e mondiale: lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi. "La ripresa economica rimane ancora fragile e la dinamica del credito debole - ha aggiunto Draghi -. Per la prima volta in tanti anni, però, in Europa ci sono segni di significativi progressi". "Il mondo non crede che gi Usa non trovino una via di uscita - ha concluso il capo della Bce - e pensa che alla fine un accordo sarà trovato". Ha quindi sottolineato come "un'intesa di lungo termine assicurerebbe maggiore stabilità all'economia Usa e mondiale".