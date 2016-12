Debito Usa, salta l'accordo: no di Obama alla proposta dei repubblicani

01:58 - Barack Obama avrebbe respinto la proposta di sfondamento del debito per sei settimane avanzata dai repubblicani. Lo ha reso noto il New York Times al termine dell'incontro alla Casa Bianca tra il presidente americano e lo speaker repubblicano, John Boehner.

Barack Obama, scrive il quotidiano, ha rifiutato la proposta dei deputati repubblicani perché non comportava contemporaneamente un voto della Camera a favore del finanziamento dello Stato e quindi la fine dello shutdown. La legge, quindi, potrebbe essere messa ai voti già nelle prossime ore. Tuttavia, la Casa Bianca e i democratici di Capitol Hill, aggiunge il Nyt, ritengono che difficilmente i leader del Grand Old Party, in prima linea lo speaker, John Boehner, riusciranno ad ottenere i voti necessari alla sua approvazione.



I repubblicani: "Confronto utile" - La notizia non ha ancora trovato conferma né dalla Casa Bianca, né dai repubblicani. Questi ultimi, per bocca del capogruppo alla Camera, Eric Cantor, hanno definito il vertice alla Casa Bianca un "incontro utile". "Il confronto - ha aggiunto Cantor - continuerà". Il portavoce di Boehner: "Incontro utile e produttivo, le comunicazioni continueranno".



La Casa Bianca: "Nessun passo avanti" - "Dopo una discussione su possibili passi in avanti, non è stata presa alcuna decisione specifica". Lo scrive la Casa Bianca dopo il vertice con i repubblicani. Tuttavia, la nota dice che il confronto "continua". "Il presidente - si legge ancora - non vede l'ora di fare progressi continuando il confronto con tutti i componenti di Capitol Hill. L'obiettivoresta quello di assicurare che riapra il governo e si torni a far crescere l'economia, creare posti di lavoro e rafforzare la classe media".