01:34 - Nulla di fatto alla Casa Bianca. Dopo un'ora di colloquio, non c'è accordo tra il presidente Barack Obama e i leader repubblicani su come fermare la "chiusura" dello Stato Federale a causa dello shutdown. John Boehner, speaker del Congresso, lasciando l'incontro, ha accusato il presidente: "Ci ha ripetuto - ha detto l'esponente repubblicano - che non intende negoziare".