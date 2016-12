20:44 - I servizi segreti degli Usa non hanno mai spiato i cittadini spagnoli. Lo ha assicurato l'ambasciatore americano in Spagna, James Costos, che ha incontrato il ministro degli Esteri, Josè Manuel Garcia-Margallo. La convocazione era scattata in seguito alla pubblicazione di articoli in cui si affermava che l'Nsa, l'agenzia di sicurezza nazionale americana, aveva intercettato milioni di telefonate nel Paese iberico.