06:00 - "Ammetto che in certi casi gli Stati Uniti nella loro attività di intelligence sono andati troppo lontano". E' una timida ammissione, quella del segretario di Stato Usa, John Kerry, in merito allo scandalo Datagate e alle intercettazioni compiute dalla Nsa anche sui leader dei Paesi alleati. Ma, si ripromette Kerry, "dobbiamo assicurarci che questo non accada più in futuro".