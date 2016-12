Datagate, Spiegel: "Diplomatici spiati negli hotel di tutto il mondo"

15:45 - Gli 007 britannici hanno spiato diplomatici stranieri per anni in almeno 350 hotel in tutto il mondo. A segnalarlo è il giornale tedesco "Der Spiegel", sulla base di informazioni procurate dalla "talpa" del Datagate, Edward Snowden. L'operazione si chiamava "Royal Concierge".

L'obiettivo dell'operazione - simboleggiata da un pinguino per via delle uniformi indossate dal personale nei grandi alberghi - era ascoltare le telefonate del diplomatico, controllare il fax nella stanza, entrare nel suo computer e persino ascoltare le sue conversazioni al bar dell'hotel.



Ignoto il numero di volte in cui è stata attuata l'operazione "Royal concierge", mentre una fonte anonima del Gchq, l'equivalente britannico della National security agency americana, "non smentisce né conferma la notizia". I documenti di cui Spiegel è entrato in possesso non fanno il nome di nessun albergo ma come esempi vengono citate, in forma anonima, strutture di lusso a Zurigo e Singapore.