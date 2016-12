Datagate, spiati anche Onu e Ong

16:59 - Anche Ong e organizzazioni internazionali, come Onu, Unicef e Medecins du Monde erano oggetto del contestato programma di sorveglianza dei servizi Usa e Gb, Nsa e Gchq. Sono le nuove rivelazioni del britannico Guardian in base ad alcuni documenti riservati. In precedenza il New York Times online aveva rivelato che gli 007 americani aveva spiato l'allora premier israeliano, Ehud Olmert, e il vicepresidente della Commissione europea, Joaquin Almunia.