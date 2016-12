05:58 - In Russia, Edward Snowden, la cosiddetta "talpa" del Datagate, non ha portato alcun documento segreto della National Security Agency (Nsa), per essere certo che non finissero in mano all'intelligence russa. Lo ha raccontato lo stesso Snowden in un'intervista al New York Times, precisando che tutti i documenti di cui è entrato in possesso prima di fuggire dagli Usa, li ha consegnati ai giornalisti ad Hong Kong.