Datagate, chiesta risoluzione Onu

09:05 - Dopo lo scandalo Datagate, Germania e Brasile hanno chiesto all'Assemblea generale dell'Onu di adottare una bozza di risoluzione per il diritto alla privacy nell'era digitale. Lo riferisce la Bbc online. La bozza di risoluzione chiede la fine dell'eccessiva sorveglianza elettronica sostenendo che la raccolta illegale di dati personali "costituisce un atto altamente invadente".

La bozza di risoluzione, che non nomina i singoli Paesi, sara' discussa da una commissione dell'Assemblea generale incentrata sui diritti umani. La bozza chiede ai 193 membri dell'Assemblea di dichiararsi "profondamente preoccupata per le violazioni dei diritti umani e gli abusi che possono derivare dalla condotta di qualsiasi sorveglianza delle comunicazioni".



Abusi che includono "la sorveglianza delle comunicazioni extraterritoriali, la loro intercettazione così come la raccolta di dati personali, in particolare il ricorso massiccio a controlli e intercettazioni". La risoluzione, che sarà votata a fine mese, invita infine tutti i Paesi a proteggere il diritto alla privacy garantito dal diritto internazionale