01:38 - Il presidente americano, Barack Obama, annuncerà il mese prossimo misure in risposta ai timori per l'attività della National Security Agency (Nsa). Lo ha detto lo stesso Obama in un'intervista alla Msnbc, sottolineando di essere consapevole che "le rivelazioni" di Edward Snowden, la "talpa" del Datagate, hanno "individuato aree di legittima preoccupazione".