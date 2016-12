Datagate, Obama ferma lo spionaggio contro il Fmi e la Banca mondiale

01:04 - Il presidente Barack Obama ha ordinato alla National Security Agency di mettere fine alle intercettazioni alle sedi del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca mondiale a Washington. Lo ha affermato un funzionario americano secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Reuters. Gli Usa hanno avviato una revisione delle attività di intelligence in seguito allo scandalo Datagate.

L'ordine sarebbe stato impartito dal presidente nelle scorse settimane, più o meno nello stesso periodo in cui ha anche ordinato la fine delle intercettazioni al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite a New York. Finora non era ancora emersa una sorveglianza dell'Fmi e della Banca Mondiale da parte della Nsa. E un altro funzionario, contattato sempre dalla Reuters, si è limitato ad affermare che gli Stati Uniti non spiano le due istituzioni finanziarie, senza tuttavia precisare se lo abbiano fatto in passato.