Datagate,Obama: "Capisco alleati"

19:36 - "Il presidente Obama comprende le preoccupazioni sollevate" sul Datagate e per questo ha iniziato "una revisione del sistema di raccolta dei dati da parte dell'intelligence. Una revisione che è in corso". Lo ha detto il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, che tuttavia non ha voluto rispondere nulla circa le specifiche accuse. "E' nostro interesse mantenere con i nostri partner i legami più stretti possibile", ha quindi concluso.