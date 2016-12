Datagate,Nyt:Nsa voleva più poteri

16:53 - I funzionari della Nsa l'anno scorso volevano spingere per ampliare i loro poteri. Lo rivela un documento fornito dalla talpa Datagate, Edward Snowden, e pubblicato dal New York Times. La strategia quadriennale puntava a ottenere "un quadro politico più adeguato" all'evoluzione delle comunicazioni. Compresa la possibilità di bypassare la cyber-sicurezza degli "spiati" per avere informazioni da "chiunque, in qualsiasi tempo e ovunque".