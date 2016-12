21:14 - Il ministro degli Esteri britannico William Hague non nega o conferma la presunta attività di spionaggio condotta dall'ambasciata del Regno Unito a Berlino. Attività che aveva spinto nei giorni scorsi il ministro degli esteri tedesco, Guido Westerwelle, a invitare per un colloquio l'ambasciatore britannico Simon McDonald. Hague ha fatto queste dichiarazioni in una intervista a Channel 4.