13:36 - "Dalle informazioni che abbiamo non risulta un coinvolgimento italiano". Lo afferma il ministro degli esteri Emma Bonino rispondendo ad una domanda sulle voci secondo cui anche gli italiani sono bersaglio di intercettazioni Usa. "Questo e' quello che ci risulta, non so cosa emergerà da altre informazioni", ha aggiunto. Il ministro ha quindi confermato che il tema e' stato toccato con il segretario di Stato Usa John Kerry.