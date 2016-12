19:10 - La Germania sarebbe stata spiata non solo dall'agenzia americana Nsa, ma anche dagli 007 inglesi. Per far luce sulla questione, Berlino ha quindi convocato l'ambasciatore britannico Simon McDonald al ministero degli Esteri. Secondo le rivelazioni della talpa del Datagate, Edward Snowden, anche dal tetto dell'ambasciata britannica sono state svolte attività di spionaggio illecite.