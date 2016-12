06:41 - La Nsa non ha mai avuto come obiettivo "il Vaticano e le notizie riportate dalla stampa italiana non sono vere". Lo ha detto la portavoce dell'agenzia federale di intelligence americana. Era stato "Panorama" a parlare di telefonate spiate tra il 10 dicembre 2012 e l'8 gennaio 2013, tra le quali ci sarebbero anche quelle da e per il Vaticano.