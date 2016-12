Datagate,007 Italia: noi garantisti

19:35 - In Italia ci sono "limiti legali stringenti" che sono "un fattore di garanzia e rendono non attuabili qui intercettazioni massive". Lo si apprende da fonti dei servizi italiani dopo le carte di Snowden, svelate dal Guardian, su una rete europea di spionaggio dei telefoni e del web. Per una volta i documenti di Edward Snowden chiariscono che i servizi italiani "sono più garantisti" di quelli di altri Paesi, aggiunge la fonte.