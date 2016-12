06:41 - Tre caschi blu senegalesi, membri della missione congiunta tra Nazioni unite e Unione africana in Darfur (Unamid, sono stati uccisi domenica mattina in un agguato nei pressi di Geneina, capitale dello Stato sudanese del Darfur occidentale. La notizia è stata diffusa solo oggi dall'Onu. Un altro membro senegalese dell'Unamid è rimasto ferito nell'attacco, effettuato da "uomini armati non identificati".