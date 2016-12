02:00 - Un numero record di Paesi, per un totale di 188 su 192, si sono espressi all'Onu per l'abolizione dell'embargo degli Usa contro Cuba. Hanno votato contro la risoluzione solo gli Stati Uniti e Israele. Tre nazioni si sono astenute. Il voto dell'Assemblea Generale sulla questione si tiene ogni anno: dodici mesi fa due nazioni si erano unite agli Stati Uniti per il mantenimento dello status quo.