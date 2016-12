Crolla balconata di un teatro nel centro di Londra: 88 feriti, sette gravi

00:12 - La balconata dell'Apollo Theatre, nel centro di Londra, è crollato durante uno spettacolo. Secondo la polizia ci sono 88 feriti di cui 7 in gravi condizioni. Nella struttura c'erano almeno 700 spettatori al momento del crollo. Il teatro in Shaftesbury Avenue era pieno di gente per la rappresentazione serale dello spettacolo "Curious Incident of the Dog".

A crollare pare che sia stata parte della galleria. Una testimone ha raccontato alla Bbc di aver sentito un rumore di qualcosa che si spezzava prima del crollo, alle 20:15 ora locale, le 21:15 in Italia. "L'intera cupola del tetto è venuta giù sul pubblico proprio davanti a noi - ha raccontato una spettatrice, Amy Lecoz -. Noi eravamo protetti dalla galleria sopra di noi e siamo corsi via. La gente ha cominciato a urlare. Pensavamo che fosse acqua... Pensavamo che fosse una parte dello spettacolo. Ho afferrato i miei bambini e siamo corsi via".



Nel teatro, durante il crollo parziale del tetto, veniva eseguito lo spettacolo "The Curious Incident of the Dog in the Night-time" ("Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte"), tratto dal best seller di Mark Haddon degli anni 90. In queste settimane Londra è piena di turisti, molti dei quali approfittano delle vacanze per andare a teatro.