08:19 - Nuovo giro di vite in Cina: a farne le spese è stato un economista, Xia Yeliang, 53 anni, espulso dall'Università di Peking, nella quale insegnava, per alcuni post pubblicati sul suo blog. Colleghi e dirigenti hanno deciso il licenziamento di Xia Yeliang per le aperte prese di posizione dell'uomo, che più volte aveva criticato il governo e lo aveva invitato ad aprirsi in senso democratico.