05:56 - La Corea del Nord ha annunciato di aver espulso Merrill E. Newman, l'85enne americano veterano della guerra di Corea detenuto da ottobre per aver commesso "atti ostili" contro il Paese. L'espulsione è stata consentita "per ragioni umanitarie" dopo che l'uomo, arrestato da turista, una settimana fa in diretta tv aveva chiesto scusa per aver commesso una "lunga lista di crimini indelebili" durante il conflitto.