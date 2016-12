19:11 - "Non state all'aperto. Cercate riparo, state al sicuro. C'è un'emergenza". E' quanto scrive su Twitter l'Università del Connecticut, dove è scattato l'allarme. Dall'istituto però non precisano il tipo di pericolo, malgrado si tema la presenza di un uomo armato. "Questa non è un'esercitazione. La polizia è già in azione", si afferma.