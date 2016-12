Congo, Farnesina: italiani in casa

12:50 - L'Unità di crisi della Farnesina ha invitato gli italiani residenti a Kinshasa, tra cui le famiglie adottive in attesa di rientrare in Italia con i loro bimbi, a rimanere nei loro alloggi. Lo riferiscono fonti del ministero degli Esteri, dopo l'ondata di violenze nella capitale. "Vi prego di aiutarci per farci tornare a casa", aveva appena scritto Enrico, umbro che con la moglie Chiara si trova bloccato in Congo per l'affare adozioni.