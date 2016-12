Congo, bilancio morti sale a 103

15:23 - E' salito a 103 morti il bilancio delle vittime degli attacchi di Kinshasa e Lubumbashi. Intanto il portavoce del governo della Repubblica democratica del Congo ha reso noto che il leader dei ribelli è in fuga all'estero. Joseph Mukungubila Mutombo "è sparito ed è fuggito in un Paese straniero vicino, o non distante", ha detto Lambert Mende facendo riferimento alle telefonate fatte dallo stesso Mukungubila nelle quali ha rivendicato gli attacchi.