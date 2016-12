17:32 - "La situazione a Kinshasa è molto calma e sotto controllo. Non dovete avere nessuna preoccupazione". La rassicurazione arriva dall'ambasciatore della Repubblica Democratica del Congo in Italia, Albert Tshiseleka Felha, che si è rivolto così al ministro degli Esteri, Emma Bonino. Preoccupazione era stata espressa dalla Farnesina per la sicurezza dei genitori italiani ancora in Congo dopo gli scontri nella Capitale.