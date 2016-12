06:18 - L'affluenza complessiva alle urne nelle elezioni municipali in Kosovo è stata del 45,79%, pari a 814.780 elettori (sul totale di 1.779.357), 100 mila in più rispetto al voto locale del 2009. Lo ha reso noto a Pristina la commissione elettorale, che ha diffuso i primi dati non ancora definitivi. Per ciò che concerne le zone a maggioranza di popolazione serba, l'affluenza più alta si è registrata nelle municipalità a sud.