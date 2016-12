Come in guerra, emergenza alimentare in Gran Bretagna

14:05 - In Gran Bretagna è allarme povertà. Per la prima volta dal dopoguerra la Croce Rossa ha deciso di varare un piano d’emergenza per aiutare le famiglie che non riescono a permettersi di acquistare il cibo. Alcuni volontari saranno presenti nei prossimi giorni all’interno dei supermercati di questo Paese per chiedere ai clienti di donare parte della spesa alle famiglie più bisognose.

La difficoltà di acquistare il cibo necessario a sopravviere è un problema sempre più drammatico in Europa. I cittadini dell'Unione che hanno bisogno di assistenza alimentare sono aumentati drammaticamente negli ultimi anni. La Croce Rossa stima che gli aiuti forniti da questa organizzazione alle famiglie più bisognose siano cresciuti del 75%. Secondo un rapporto diffuso lo scorso 10 ottobre, 43 milioni di europei non avrebbero abbastanza soldi per mangiare a sufficienza e 120 milioni di cittadini sarebbero a rischio povertà.



La situazione è ancora più drammatica in Italia, dove la percentuale di coloro che vivono sotto la soglia di povertà è salita dal 18,7% del 2008 al 19,6% del 2011. Nel nostro Paese sono ormai quasi 400.000 le persone che ricevono il cibo dalla Croce Rossa. È un dato che dimostra come la crisi abbia colpito in particolare i più indigenti, soprattutto se paragonato a quello del 2009, quando la distribuzione alimentare non era tra le attività svolte della Croce Rossa nel nostro Paese.