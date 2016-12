Colombia, trovato feto pietrificato nello stomaco di una 82enne

09:54 - Aveva da 40 anni un feto nello stomaco. E' accaduto a una 82enne a Bogotà, in Colombia. La signora inizialmente si era recata in ospedale per dei dolori allo stomaco, pensava di aver contratto un virus o di avere una semplice intossicazione. Poi l'incredibile scoperta: ha un litopedio, ossia un feto pietrificato, dentro di lei. Per i medici il fenomeno è stato probabilmente causato da una gravidanza ectopica.

Essa avviene quando c'è una complicazione durante la fecondazione e l'ovulo si sviluppa al di fuori dell'utero. Avviene in rarissimi casi, nella letteratura medica ne sono stati segnalati poco meno di 300. La paziente ora subirà un intervento chirurgico per la rimozione del feto, composto per lo più da tessuti morti.