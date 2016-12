Cina, yogurt avvelenato ad alunni

07:10 - Diciannove alunni di una scuola elementare nella provincia centrale cinese dell'Hunan sono finiti in ospedale dopo aver ingerito dello yogurt avvelenato. Lo riferisce l'agenzia Nuova Cina. Sembra che lo yogurt fosse stato avvelenato da una donna di 34 anni che lo aveva consegnato alla scuola. La polizia ha fatto sapere che la donna, che pare soffra di disordini mentali, ha confessato. Tre bambini versano in gravi condizioni.

La polizia ha reso noto che la donna ha messo nello yogurt del veleno per i topi e dell'erbicida prima di darlo alla scuola. Tre dei bimbi sono in gravi condizioni, ma i medici hanno fatto sapere che non sono in pericolo di vita. Sono in corso ulteriori indagini per chiarire le motivazioni del gesto della folle.