Cina, Usa avverte compagnie aeree

09:17 - La Casa Bianca ha chiesto alle compagnie aeree statunitensi di rispettare la cosiddetta zona aerea di difesa ed identificazione della Cina, segnalando in anticipo alle autorità di Pechino l'intenzione di sorvolarla. Lo scrive con ampio rilievo il New York Times online, precisando che l'obiettivo dell'Amministrazione del presidente Obama è di evitare qualsiasi rischio di confronto aereo per non mettere in pericolo la vita dei passeggeri Usa.