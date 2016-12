07:42 - E' sempre allarme inquinamento in Cina. In seguito a una fitta coltre di nebbia da smog le autorità hanno lanciato un'allerta in diverse città della fascia orientale, da Nord a Sud. A Quindao e Nanchino è stato deciso di tenere le scuole chiuse, sono stati dirottati aerei e imposto il divieto di attività all'aperto per bambini e anziani.