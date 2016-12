Cina, scoperto con 7 figli: il regista Zhang Yimou è irreperibile

07:34 - Si è reso irreperibile Zhang Yimou, forse il più famoso regista cinese, sul quale è partita un'indagine delle autorità a seguito di indiscrezioni che lo vogliono padre di sette figli, violando quindi la legge del figlio unico. Lo scrive la stampa cinese. Gli agenti della città di Wuxi, non lontana da Shanghai, non sono stati in grado di trovare lui e sua moglie Chen Ting, nonostante abbiano inviato un gruppo di ricerca anche a Pechino.

L'agenzia Xinhua riferisce anche di mail inviate alle organizzazioni cinematografiche di Pechino e del Guangxi, senza fortuna.



Se ritenuto colpevole di aver violato per sei volte la regola del figlio unico, il regista, tra l'altro Orso d'oro a Berlino e grande artefice delle cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi di Pechino del 2008, rischia di pagare una multa salatissima: oltre 19 milioni di euro, più di 2,8 milioni per ognuno dei sette figli che ha avuto da due mogli e altre diverse compagne.



La notizia dell'indagine delle autorità cinesi sul regista di Sorgo rosso, Lanterne rosse, La foresta dei pugnali volanti e La triade di Shanghai, si diffuse a maggio scorso.