Cina,rimosso sindaco di Nanchino

07:01 - Ji Jianye, sindaco di Nanchino, la seconda città più grande dopo Shanghai della Cina orientale, è stato rimosso dal suo incarico, "per gravi violazioni disciplinari", formula che identifica i funzionari del partito che vengono accusati di corruzione. Due giorni fa la stampa cinese aveva annunciato che Ji Jianye era sotto indagine per questioni economiche legate a progetti infrastrutturali e di edilizia residenziale per quasi 3 milioni di euro.