Cina, muore stuntman Kovats

18:15 - Si lanciano dall'orlo di precipizi e dirupi, oppure vengono espulsi dalla pancia di un aereo. Sfrecciano nell'aria in quel loro costume alato come sparvieri tecnologici per poi toccare terra come dei dal cielo accolti da straripanti applausi.Ma quando qualcosa non funziona è la tragedia. Questa volta a spezzarsi le ali è stato Victor Kovats, stuntman ungherese, che si è schiantato dopo un lancio in Cina. Si stava preparando per i prossimi mondiali di free flying, ma qualcosa non ha funzionato nella sua tuta ed è precipitato nella sottostante boscaglia.