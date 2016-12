Cina, forse i separatisi uighuri dietro l'incidente di Piazza Tienanmen

09:04 - Per l'incidente avvenuto in piazza Tienanmen, dove un'auto ha sfondato le barriere ed è finita sulla folla, facendo 5 morti e 38 feriti, la polizia cinese segue la pista dei separatisti musulmani uighuri dello Xinjiang. Secondo fonti governative, si sarebbe trattato di un attacco suicida e la polizia avrebbe identificato, come persone coinvolte, due abitanti dello Xinjiang e un veicolo 4x4 con una targa della regione.

Gli investigatori, secondo alcune indiscrezioni, avrebbero scritto a diversi alberghi della capitale per chiedere informazioni su clienti e veicoli sospetti provenienti dalla regione, relativamente a "un fatto importante avvenuto lunedì".



Lo Xinjiang è una zona a maggioranza musulmana all'estremo ovest del Paese, scossa da tensioni e violenze separatiste, popolata da uighuri turcofoni e da una minoranza di cinesi di etnia han.