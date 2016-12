Cina,dimissioni da ambasciatore Usa

06:02 - L'ambasciatore americano in Cina, Gary Locke, ha annunciato che lascerà la sua carica all'inizio del 2014. Lo afferma l'ambasciata americana di Pechino in un comunicato. Locke, 63 anni, è stato il primo americano di origine cinese a rappresentare gli Stati Uniti in Cina. Lo stesso Locke ha precisato di aver presentato le sue dimissioni al presidente Barack Obama a causa della sua volontà di riunirsi alla famiglia, che si trova a Seattle.